メ～テレ（名古屋テレビ） 来年、名古屋市などで開かれる「アジア・アジアパラ競技大会」に向けて、安心して訪れることができる歓楽街を目指し、警察などが名古屋駅付近でパトロールを行いました。 3日夜、パトロールを行なったのは、愛知県警や名古屋市の職員らおよそ100人です。来年秋の「アジア・アジアパラ競技大会」で観光客など多くの人が名古屋市に訪れることが想定されます。 愛知県警の中村警