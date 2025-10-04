日本保守党の百田尚樹代表が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの生配信で、河村たかし衆院議員から刑事告訴された件に言及した。河村氏はこの日、司法記者クラブで会見し、４月に議員会館の室内で、百田氏からペットボトルを投げつけられたり、威迫する言葉を投げかけられたなどとして、威力業務妨害や脅迫の疑いで東京地検特捜部に刑事告訴していたことを明かした。その中で、ペットボトルを投げつけられただけでなく、