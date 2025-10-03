メ～テレ（名古屋テレビ） 3日夜、前名古屋市長で日本保守党の河村たかし衆院議員が会見を開き、党の代表の百田尚樹参院議員を刑事告訴したことを明らかにしました。 河村たかし議員は3日午後7時ごろから、名古屋で会見を開きました。 河村議員によりますと、今年4月、議員会館内で日本保守党の百田尚樹代表が河村議員に対してペットボトルを投げつけたほか、「俺が殴ったら死ぬぞ」などといい殴りかかろうとしたと