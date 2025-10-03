共和党の下院トップであるジョンソン下院議長が米メディアに対して、政府機関閉鎖終了の前に（年末で終了する）オバマケアの延長はない、大統領は無駄なプログラムを廃止するチャンスがあるかもしれないと発言した。 10月からの2026年会計年度の予算でオバマケアの延長が盛り込まれず、民主党は延長を求める形でつなぎ予算なども含めて否決している。