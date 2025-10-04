ドル円安値から反発米ISM後の下げで東京朝の安値割り込まず一服感=ＮＹ為替 ドル円は米ISM非製造業景気指数が予想を下回ったことを受けてドル売りとなり、147円20銭台から147円10銭前後を付けた。東京朝の安値147.10前後を割り込んでの売りには慎重で、その後反発を見せている。 USDJPY 147.44