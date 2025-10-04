卓球の世界ツアー、中国スマッシュは3日、北京で行われ、女子ダブルス準決勝で早田ひな（日本生命）と韓国選手のペアは中国ペアに3―2で競り勝ち、決勝に進んだ。男子ダブルスの松島輝空（木下グループ）戸上隼輔（井村屋グループ）組は準決勝で敗退。シングルス準々決勝で女子の張本美和（木下グループ）と男子の宇田幸矢（協和キリン）は、ともに中国選手に敗れた。（共同）