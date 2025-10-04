1996（平成8）年10月4日、高島屋を核店舗にした大型ショッピングセンター「タカシマヤタイムズスクエア」がJR新宿駅新南口前にオープンした。開店を祝う七色のテープが舞う中、若い女性客らが正面入り口から一斉に入店。この日は約25万人が押しかけ、3時間待ちの入場制限が行われるほどの大にぎわいだった。