日本保守党の河村たかし衆院議員（７６）は３日、東京都内で記者会見し、同党代表の百田尚樹参院議員（６９）に対する脅迫、威力業務妨害容疑の告訴状を東京地検に提出したと明らかにした。４月に衆院第２議員会館で、右手を振り上げて「俺が殴ったら死ぬぞ」と脅迫されたなどと主張している。