4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万6170円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては400.50円高。出来高は8033枚となっている。 TOPIX先物期近は3156ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 46170