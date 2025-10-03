Photo: mio 象印の機能を携え、それでいてスタイリッシュ。「象印」と聞くと、何を思い浮かべますか？ 正直、おしゃれ家電というよりは安心感のある老舗メーカーなイメージだったのですが、そのイメージをアップデートしてくれたのが、象印の「STAN.シリーズ」。佇まいからして、美しいんだよなぁ。プロダクトデザイン事務所「TENT」とのコラボレーションシリーズ