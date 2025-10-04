東京都足立区教育委員会は3日、区立小学校の児童2人が、同じクラスの児童の水筒に、入眠導入剤を混入させたと発表した。飲む前に発覚し、被害はなかった。2人は学校の鍵を使って施錠中の教室に入っており、区教委は鍵の管理や紛失時の情報共有が不十分だったとしている。区教委によると、2人は9月26日、運動会の学年練習の時間帯に教室から水筒を持ち出し、3袋程度の導入剤「メラトベル」をトイレで混入させた。別の児童が目撃