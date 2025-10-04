石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は４日投開票され、新総裁が午後に選出される。読売新聞社の情勢調査では、小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）が先行し、林芳正官房長官（６４）が追う展開となっており、このうち２人の決選投票となる見込みだ。総裁選には小林鷹之・元経済安保相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）も立候補しており、いずれも昨年９月の総裁選に出馬した５人の争いとなった。