NiziU¤ÎMAYA¤¬12·î24Æü¡¢½é¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£10·î4Æü¤è¤ê¡¢³Æ½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛNiziU¡¦MAYA¡¢½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù°ìÉ¤¤Î¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÄ³¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¤òÁª¤ó¤ÀMAYA¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿Ë­¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ