気象台は、午後11時55分に、大雨警報（浸水害）を壱岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・壱岐市に発表 3日23:55時点壱岐・対馬では、4日未明から4日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■壱岐市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水4日未明から4日明け方にかけて警戒1時間最大雨量60mm