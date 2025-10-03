CLリーグフェーズ第2節ガラタサライ対リヴァプールの一戦が行われ、1-0でホームチームが勝利を手にした。リヴァプールはこれで公式戦連敗に。敗れたリヴァプールに追い打ちをかけるように、主力選手の負傷が明らかになった。『The Athletic』によると、守護神であるアリソン・ベッカーが前述のガラタサライ戦でハムストリングを負傷し、11月の代表ウィーク開け、7から8週間ほど戦列を離れることになるようだ。この期間にはCLレアル