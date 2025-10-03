リーグ開幕前のコミュニティ・シールドではリヴァプールを撃破するなど、幸先の良いスタートを切ったクリスタル・パレス。リーグ戦では下馬評を覆す躍進を見せており、6試合を終えて3勝3分の勝ち点12。リヴァプール、アーセナルに次ぐ3位となっている。リーグ戦では未だ負けておらず、無敗をキープする唯一のチームとなっている。そんな好調パレスで輝くのが日本代表の鎌田大地だ。フランクフルトでタッグを組んだオリヴァー・グラ