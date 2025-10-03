イスラエル軍による攻撃後、立ち上る煙＝2日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は3日、自身が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラム組織ハマスは5日午後6時（日本時間6日午前7時）までに合意しなければならないと交流サイト（SNS）に投稿した。レビット米大統領報道官は2日、ハマスが一定期間内に対応を示さなければ、トランプ氏は「拒否した」と見なすと述べ、