◆楽天1―6西武（3日、楽天モバイルパーク）悪夢の逆転サヨナラ負けで、西武の5位が決まった。序盤に2点を奪い、先発の與座海人が6回無失点と力投。8回には打線が4点を追加しながら、救援陣が7回に1点、8回に3点を奪われ、2点リードの9回は守護神の平良海馬が炎上した。2四球と安打で無死満塁として、ボイトに同点の2点打を左前に落とされ、宗山にサヨナラ打を浴びた。打たれたのはいずれも変化球で「変化球など今日の反省は