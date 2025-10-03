１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、１０人ニキが３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。衝撃の新企画「ＬｅｇａｌＦｉｇｈｔ」を公開した。１０人ニキが「かなり危険だと思いますし、絶対に批判はされると思う。間違いなく日本では誰もやってないかな。それぐらい斬新でインパクトがある」と語った新企画は、格闘技とストリートファイトを掛け合わせた