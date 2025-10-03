先月（9月）、相模原市緑区の郵便局で、女性がATMを利用中に背後から近づき現金を盗んだとして、男が逮捕されました。きのう（2日）も同じ場所で強盗事件が発生し、警察は関連を調べています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市の配送業・小林充容疑者（31）です。小林容疑者は先月1日、相模原市緑区の郵便局で、ATMで入金しようとしていた女性（53）に背後から近づき、現金16万円を盗んだ疑いがもたれています。警察に