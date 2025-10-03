メタやや軟調、昨日終盤の反動も＝米国株個別 マグニフィセントセブンはプレマーケットに比べてやや売りが目立つ展開。メタ（旧フェイスブック）＜META＞は1%を超える下げ。昨日は引けにかけて上昇が目立ったが、その反動もあって下げて始まり、昨日の安値を割り込む動きを見せている。 メタ＜META＞718.55（-8.50-1.17%）