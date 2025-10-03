ミランFRB理事は通信社とのインタビューで政策決定は先験的に行う必要、住居費主導で大幅なディスインフレを予想している、あまりに長期な景気抑制政策は生産ギャップを拡大させるなどと発言している。相場への影響は比較的限定的。なお、トランプ大統領からの具体的な政策行動の要求はないとしている。 USDJPY 147.43