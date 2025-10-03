元々アイドルを目指すほど美少女だった女性が就職後、激務のストレスで体重110kgに。現在は体重100kg超のメンバーだけが在籍するレンタルサービス「デブカリ」などが収入源と明かし、「デブ界を牛耳りたい」と野望を語った。【映像】アイドルを目指していた頃の姿&現在の収入源10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“