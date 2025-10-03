グラビアアイドルの仲根詩織（24）が3日、自身のインスタグラムを更新し、艶やかな“肌見せコーデ”を披露した。仲根は「Xでバズってたキラキラの可愛いキャップ可愛すぎて色違いも買おうとしてるのだ！」とつづり、黒いキャップをかぶった写真をアップ。爽やかな水色のチューブトップに、白いミニスカートで、大胆に肌を見せると「太ももさんもチラリ」とコメントした。仲根は4月、特技のソフトダーツでプロライセンス