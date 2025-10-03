◆パ・リーグ楽天７―６西武（３日・楽天モバイル）６番・遊撃の楽天・宗山塁内野手が９回１死二、三塁の第５打席で、サヨナラ勝ちとなる右前適時打を放った。一塁を回る前から右手を突き上げて喜びを表すと、チームメートからの歓喜のウォーターシャワーを笑顔で浴びて「何とか前に飛ばせれば、と思っていた。打ってすぐ、セカンドの頭を越えるなと思ったので（サヨナラと）わかりました」と振り返った。５月２２日の西武戦（