経営再建中の日産自動車（横浜市）が３日、「横浜Ｆ・マリノスについて」という題名で、サッカーＪ１横浜Ｍの株式の売却を検討しているとの９月２９日付のスポーツ報知の報道後、初めて声明文を公式ＨＰ上に掲載した。「日産は横浜Ｆ・マリノスの筆頭株主であり続けます。私たちは横浜Ｆ・マリノスの成長を支え、財務的な持続可能性を高めるため、長期的な戦略の一環として、株主構成の強化について積極的に検討しています。横