１日、グリュイエール地方の山村ブロにあるカイエのチョコレート博物館。（ブロ＝新華社記者／連漪）【新華社ブロ10月3日】スイスで1819年に誕生した「カイエ」は現存する中では同国最古のチョコレートブランドとされている。アルプス山脈の麓、リュイエール地方にあるカイエのチョコレート工場に併設された博物館「メゾン・カイエ」は、スイスで最も人気のある観光スポットの一つとなっている。インタラクティブな見学ツ