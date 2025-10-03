竜王５連覇と史上３人目となる永世竜王資格の獲得か、初タイトルとなる竜王戴冠（たいかん）か――。藤井聡太竜王（２３）に佐々木勇気八段（３１）が挑む第３８期竜王戦七番勝負は３日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で激闘の火ぶたが切られた。開幕局は振り駒の結果、藤井竜王の先手に決まった。後手の佐々木八段の誘導で、飛車先の歩を交換し合い、先手が横の歩を払う「横歩取り」の戦型に進んだが、早々に想定を外