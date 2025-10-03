ニューヨーク証券取引【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し一時、取引時間中の最高値を更新した。午前10時現在は前日比230.81ドル高の4万6750.53ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げへの期待感を背景に、買い注文が先行した。