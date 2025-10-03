お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之が３日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演。外国人女性との悲しい恋の結末を明かす一幕があった。この日、「モテる、モテない」の話題になると「外国の人からモテたことはないけど、１回だけ外国人女性と恋をしたことがあって」と話し出した土屋。「２０年以上前ですね。日本で知り合ったバイト先の人で。僕はその人が好きになって、かわいいな、優し