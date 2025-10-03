◇パ・リーグソフトバンク10―2オリックス（2025年10月3日みずほペイペイD）ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が3日のオリックス戦に「3番・二塁」で先発出場。3打数2安打で打率・304とした。初の規定打席もクリアした。育成出身では初となる首位打者も“決定的”となった。争っていたチームメートの柳町がこの日は5打数1安打で打率・292に下がった。小久保監督は「今日で勝負あったと思います。牧原大成、おめえと