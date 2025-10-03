◆ソフトバンク10―2オリックス（3日、みずほペイペイドーム）一流選手の仲間入りだ。牧原大成が15年目で初めて規定打席に到達し、この日の2安打で首位打者のタイトルもほぼ手中にした。育成出身選手の打撃タイトル獲得となれば、史上初の偉業となる。育成ドラフト5位で2011年に入団。育成の同期には4位入団の千賀（現米大リーグ・メッツ傘下3A）、同6位入団の甲斐（現巨人）と同学年のライバルがいた。同年のドラフト2位に