福岡南署は3日、福岡市南区三宅2丁目の路上で2日午後3時50分ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ白髪の高齢女性から「ほしいな。ほしいな」と手を差し出しながら声をかけられ、さらにその高齢女性が逃げ出す男児の後を笑いながら数ついてくる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。