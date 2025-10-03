◇セ・リーグ広島1―6ヤクルト（2025年10月3日マツダ）22年ドラフト1位右腕の広島・斉藤優汰がヤクルト戦でプロ初先発。4回2/3を6安打5失点で初黒星を喫した。初回に先頭・田中の二塁打から失点。2回も安打で2人の走者を出し「初回と2回はリズムが悪かった」と振り返った。3回には北村恵に一発を被弾。5回2死一、二塁で降板した。一方で3回1死では主砲・村上を115キロのカーブで空振り三振に仕留めるなど、計5奪三振