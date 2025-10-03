ドル円147円台前半推移＝NY為替序盤 日本時間午後１０時３６分現在のドル円は１ドル＝１４７．２７円。きょうの為替市 場は東京市場で植田日銀総裁発言を受けて追加利上げ期待が後退したことで円売りとなり、朝の１４７円００銭台から上昇。ロンドン朝に１４７円８２銭まで上値を伸ばした。日経平均の８００円を超える上昇などもリスク選好での円売りを誘った。その後は一転してドル売り円買いとなった。米政府機関閉鎖が継