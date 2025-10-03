◇セ・リーグ広島1―6ヤクルト（2025年10月3日マツダ）広島のドラフト4位ルーキー・渡辺悠斗内野手（23＝富士大）がプロデビューを果たした。ヤクルト戦に「6番・一塁」で初出場。プロ初安打が期待されたが、4打数無安打に終わった。1―6の6回2死一、三塁では高梨のフォークを遊ゴロ。快音は響かず「甘い球を仕留められなかったことが反省点」と振り返った。