ソフトバンク１０―２オリックス（パ・リーグ＝３日）――ソフトバンクが大勝した。一回に柳町の２ランで先制し、五回の栗原の満塁本塁打などで突き放した。オリックスは佐藤が崩れ、反撃は紅林の２ランのみだった。◇楽天７―６西武（パ・リーグ＝３日）――楽天がサヨナラ勝ちで４位を確定させた。九回、ボイトの２点打で追いつき、宗山の適時打で試合を決めた。日当がプロ初勝利。西武は抑えの平良が誤算だった。