俳優の妻夫木聡さん（44）が2日、主演映画『宝島』（全国公開中）の東京キャラバンイベントに登場し、平和への思いを語りました。映画は、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）が原作。アメリカ統治下の沖縄を舞台に、若者たちの友情と葛藤を描いた作品です。撮影地・沖縄には修学旅行で初めて訪れたという妻夫木さん。平和への思いについて、「過去にあったことを過去で終わらせちゃいけないなっていうのは本当に思いましたね」