1972年、アポロ16号が撮影した月のあっち側。Image: NASA 月が地球に見せている面は、いつも同じというのは常識。これは月の自転周期と公転周期が同じだからです。では、私たちからふだん見えない月のあっち側はどうなっているのでしょう？宇宙探査で月のあっち側の画像は撮影されており、研究は進んでます。が、最新研究では、あっち側が思ってたよりこっち側と違うらしいことが明らかに。