通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、和田一浩氏（53）とYouTube「名球会チャンネル」に出演。自身が現役でも絶対打てないという投手を明かした。中村氏は日本シリーズでソフトバンクの優勝を予想した。その理由はある投手の存在。「自分が現役でも打てないピッチャーがソフトバンクにはいる。絶対無理」と明かした。それがリバン・モイネロ投手だった。「彼が投げたら絶対勝てる。ソフトバンクが日本一になる」と、絶対