9回に登板し逆転サヨナラ負けを喫するも、初の最多セーブを獲得することが確定した西武・平良＝楽天モバイルパーク西武の平良海馬投手が初の最多セーブを獲得することが3日、確定した。楽天モバイルパーク宮城での楽天戦で救援失敗し31セーブにとどまったが、残り試合で他の投手が上回る可能性がなくなった。平良は沖縄・八重山商工高から2018年にドラフト4位で入団し、20年に54試合に登板し防御率1.87で新人王に輝いた。22年