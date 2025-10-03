奈良国立博物館（奈良市）は３日、特別展「神仏の山吉野・大峯―蔵王権現に捧（ささ）げた祈りと美―」（読売新聞社など主催）を来年４月１０日から６月７日に開催すると発表した。奈良・吉野から和歌山・熊野にいたる大峯の山々は１０００年以上前に山岳修行が始まり、人々の信仰を集めてきた。展覧会では金峯山寺、大峯山寺の仏像や関連する絵画など約１６０件を展示する。国宝「金峯山経塚出土紺紙金字経（きんぷせんき