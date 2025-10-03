ボートレース住之江の「第５４回飛龍賞競走」は３日、予選３日目が行われた。浜本裕己（３７＝大阪）はレベルが高いオール大阪戦（正月、ゴールデンウイーク、お盆）でも善戦するイメージがあるのに、最高勝率は５・０３でＡ級は未経験。優出も８回を数えるが優勝も未経験だ。ところが今期も残り１か月を切り勝率５・７６。「Ａ２は大丈夫だと思います」と初のＡ級へ余裕さえ漂う。機力的に混戦の今節、仕上げにも成功してお