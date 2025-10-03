ボートレース若松の「東龍軒カップ」は３日、準優勝戦が行われた。鈴谷一平（３１＝兵庫）は９Ｒに１号艇で臨んだ。４カドからパワー上位の倉尾大介が仕掛けてきたが、先マイに持ち込むと２Ｍも先取りして勝負を決めた。「２日目に整備して良くなっています。直線は寺田千恵選手にもついていけるくらいになった。Ｃランクのエンジンだけど、Ｂ＋くらいまでもってこれたかな」とホッとした様子で振り返った。優勝戦は２号艇。