女子プロレスのカリスマ・長与千種（６０）のプロデュース大会「金ガチャ」が３日に新木場１ｓｔＲＩＮＧで開幕した。動画配信サービス「ＷＲＥＳＴＬＥＵＮＩＶＥＲＳＥ（ＷＵ）」ではＮＯＳＡＷＡ論外がアシスタントプロデューサーを務める「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」が好評。ＭＭに憧れたという長与が興行をプロデュースし、ＭＭが１０月６、２０、２７日の月曜日に、金ガチャが１０月３、１０、２４日の金曜日