¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¤Ç¤Î?¥â¥Æ»ö¾ð?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö»ä¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø·¯¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÍè¤¿¤éÅ·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¡Ù¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¡×¤È¹ðÇò¡££Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥â¥Æ¤ë´é¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤È¤«¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥Ð¥ê¶¯¤¤¡Ù