西武は３日の楽天戦（楽天モバイル）に６―７とサヨナラ負け。シーズン１試合を残し今季の５位が確定した。試合は８回までに６―４と西武がリードして９回のマウンドに単独セーブ王確定を懸け守護神・平良海馬投手（２５）が上がった。しかし、その平良が誤算だった。２四球と１安打で無死満塁のピンチを背負った平良は４番・ボイトに左前に２点適時打を許し６―６の同点とされた。さらに一死二、三塁とされ宗山にチェンジ