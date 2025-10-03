◆パ・リーグソフトバンク１０―３オリックス（３日・みずほペイペイドーム）リーグ連覇を果たしたソフトバンクは本拠地最終戦を終えて、今季は残り１試合となった。小久保裕紀監督は試合後のスピーチで個人タイトルについて言及。「今日で勝負あった。おめでとう」と、育成出身でプロ１５年目の牧原大を祝福した。３打席立って、初めてシーズン規定打席に到達。打率を３割４厘まで上昇させ、柳町との首位打者争いに決着をつけ