◆パ・リーグ楽天７Ｘ―６西武（３日・楽天モバイル）２０２２年に最優秀中継ぎに輝いた西武・平良海馬投手の自身初の最多セーブタイトル獲得が決定した。試合前時点でリーグトップの３１セーブをマーク。３２セーブを狙い２点リードの９回から登板するも、無死一、三塁からボイトに同点の２点左前適時打、１死二、三塁から宗山にサヨナラの右前適時打を浴び２敗目を喫した。だが、３０セーブのソフトバンク・杉山はこの日登