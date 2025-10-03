◇パ・リーグ楽天7―6西武（2025年10月3日楽天モバイル）楽天の6番手で登板した日当直喜投手（20）が、2年目でうれしいプロ初勝利を手にした。4―6の9回に今季初登板のマウンドへ。先頭・渡部聖をフォークで空振り三振に仕留めると、続く児玉も空振り三振。最後は山村を二ゴロ。わずか11球でテンポ良く3者凡退に抑えると、その裏に打線が3点を奪って逆転サヨナラ勝ち。日当に白星が転がり込んだ。試合後はお立ち台に